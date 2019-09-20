العراق يدعو الشركات الصينية لإعادة بناء بنيته التحتية

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، الشركات الصينية إلى الإسهام والعمل بقوة وفاعلية لنهضة العراق وإعادة بنيته التحتية، متعهدا بتسهيل وتذليل الصعاب.



وقال عبدالمهدي - خلال كلمته في مؤتمر التصنيع العالمي ٢٠١٩، بمدينة خيفي الصينية، وفقا لقناة "السومرية نيوز"- إن هناك لجنة مركزية تتولى تأمين ما يناسب هذه الشركات من الظروف والفرص للوصول إلى أعلى مستوى من العمل المشترك بين البلدين.



وكان عبدالمهدي قد وصل أمس الخميس إلى مدينة خيفي الصينية للمشاركة بأعمال المؤتمر العالمي للتصنيع، وإلقاء كلمة في المؤتمر الذي يحضره العديد من المسئولين من مختلف دول العالم ورؤساء كبريات الشركات الصينية.