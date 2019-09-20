إخلاء سبيل 3 أشخاص لحيازتهم قطعة أثرية بكفالة

قررت نيابة الحسينية بالشرقية، إخلاء سبيل 3 أشخاص بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، لحيازتهم تمثال يشتبه فى أثريته بقصد الإتجار، وعرض التمثال على لجنة من الآثار ليبان إذا كان أثريا من عدمه.



وكانت معلومات سرية قد وصلت إلى مباحث الشرقية بالتنسيق مع مباحث السياحة والآثار، قيام عامل - مُقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار والتربح منها.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبرفقته شخصين "سائق- مزارع" أثناء استقلالهم سيارة ملاكى قيادة الأول بدائرة مركز شرطة الحسينية، وبحوزتهم "تمثال من البازلت الأسود يشتبه فى أثريته"، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على القاضى الجزئي، قرر إخلاء سبيلهم بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، لحين ورود لجنة الأثار بشأن أثرية التمثال من عدمه.