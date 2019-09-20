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رياضة

لقاء السوبر.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:51 ص
جريدة الدستور
محمد عبدالنبي
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استقر المدير الفني للزمالك الصربي ميشو على التشكيل الذي سيخوض به معركة السوبر المصري أمام الأهلي، والتي تحمل النسخة رقم 16 في تاريخ البطولة.

ويحتضن ملعب برج العرب بالإسكندرية قمة السوبر 2018 بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس مساء اليوم الجمعة وسط حضور 10 آلاف متفرج بواقع 5 الاف مناصفة.

ويشارك شيكابالا أساسيا في مواجهة اليوم بدلا من محمد عنتر، وبن شرقي بدلا عبدالله جمعة الذي بدأ المباراة الأخيرة كجناح، على أن يعود لشغل مركز الظهير الأيسر بدلا من محمد عبدالشافي.

ويعتمد ميتشو في مركز رأس الحربة على المهاجم الشاب مصطفى محمد، العائد للزمالك بعد فترة إعارة، بدلا من عمر السعيد، في ظل عدم جاهزية المهاجم المغربي خالد بوطيب بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: محمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

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