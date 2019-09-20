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فن

سر نحافة خالد سليم في "الجونة"

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:48 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
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فوجئ جمهور الفنان خالد سليم خلال الآونة الأخيرة بتغير كبير حدث في شكله، حيث ظهر "سليم" في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الثالثة.

وظهر خالد سليم بشكل مختلف أظهر نحافة شديدة في شكله وتفاصيل جسمه، وهو العكس تمامًا عما وجده جمهوره خلال مسيرته الفنية منذ سنوات عديدة، وهو ما لفت الإنتباه إليه بشدة.

"الدستور" علمت أن سر نحافة خالد سليم جاء بسبب حالة التعب التي ألمت بأحباله الصوتية منذ شهور عديدة، وهو ما جعل وزنه يزداد كثيرًا، الإ أنه قرر بعد شفائه التام من مرضه أن يعود لشكله الطبيعي.

واستطاع خالد سليم أن يفقد 30 كيلو جرام من وزنه الطبيعي، بعدما زاد بشكل مبالغ فيه على حد وصفه في تصريح لـ"الدستور"، الإ أنه قرر أن يعود لشكله الطبيعي مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، ويسترجع الشكل الذي اعتاد عليه جمهوره منه.

وقرر سليم، أن يعود لممارسة الرياضة مرة أخرى، حتى يعوض ما فقده من كيلوهات، من خلال إعادة شكل جسمه مبنيًا بالعضلات على حد وصفه.

يذكر أن خالد سليم يصور هذه الفترة مسلسل "بلا دليل" مع الفنانة درة وقد أوقف تصويره لانشغالهما بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي بالغردقة.

مسلسل "بلا دليل" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.

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