السوبر المصرى.. تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة الزمالك

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة كأس السوبر المصري أمام نظيره الزمالك، فى النسخة الـ16 في تاريخ البطولة.



ويحتضن ملعب برج العرب بالإسكندرية قمة السوبر 2018 بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، مساء اليوم الجمعة، وسط حضور 10 آلاف متفرج بواقع 5 آلاف لكل فريق بالتناصف.



وارتكز المدير الفني الجديد للأهلي علي صلاح محسن مهاجمًا أساسيًا بدلًا من مروان محسن.



ولم يستقر فايلر على اسم الجناح الأيمن، وما زال يفاضل بين أحمد الشيخ وحسين الشحات للعب بجوار الثنائي محمد مجدي "أفشة"، صانع الألعاب، ورمضان صبحي، الجناح الأيسر.



ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلي من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول.



خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي.



وسط الهجوم: أحمد الشيخ "حسين الشحات" - محمد مجدي "أفشة" - رمضان صبحي.



وفي الهجوم: صلاح محسن.