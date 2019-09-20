إدانة متهم ثانِ في سيدني بالتخطيط لتفجير طائرة إماراتية

أدين رجل بالتخطيط لزرع قنبلة في مفرمة لحم على متن طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية في رحلة انطلقت من العاصمة الاسترالية سيدني، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الجمعة.



وأُدين اللبناني خالد الخياط 51عامًا في مايو الماضي بالتآمر لارتكاب عمل إرهابي في عام 2017، بينما لم تتفق هيئة المحلفين على إدانة شقيقه محمود الخياط 34 عامًا، وتمت إعادة محاكمته.



وتم الانتهاء من إعادة المحاكمة أمس الخميس في سيدني، وقضت هيئة المحلفين بإدانة محمود الخياط بنفس لتهمة، وفق ما ذكرته وكالة "أسوسيتد برس" الأسترالية اليوم الجمعة.



وخلصت المحكمة إلى أن الشقيقين خططا لدس مفرمة لحم محشوة بالمتفجرات في حقيبة شقيق ثالث، يدعى عامر الخياط، لم يكن على علم بالمخطط، وكان يستقل طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية متجهة من سيدني إلى أبوظبي.



وقال ممثلو الادعاء عند تسجيل الأمتعة، إنه تبين أن الوزن كان زائدا،وقد أخرج الأخوان مفرمة اللحم. أما الأخ الثالث، عامر، الذي قالت السلطات إنه لم يكن على علم بالمؤامرة، فقد صعد إلى الطائرة دون أن يقع مكروه.



وذكر ممثل الادعاء لنكولن كاولي خلال المحاكمة أن "خالد" كان يعد لمؤامرة ثانية، لدس غاز سام على متن رحلة طيران، عندما ألقت الشرطة القبض عليه.



ويواجه محمود وخالد الخياط أقصى عقوبة، وهي السجن المؤبد. وسيصدر الحكم بحقهما في وقت لاحق.



وعندما وصل عامر الخياط إلى لبنان، تم احتجازه وقضى عامين خلف القضبان، بدون محاكمة.



وذكرت قناة "ايه بي سي" الاسترالية اليوم، أنه من المتوقع أن يتم الإفراج قريبا عن عامر الخياط عقب إدانة شقيقه الثاني في سيدني.



وللثلاثة شقيق رابع يدعى طارق الخياط، يبلغ من العمر 46 عاما، وكان عضوا في تنظيم داعش في العراق، وقد أحضر القنبلة وطلب إلى اثنين من اشقائه زرعها على متن الطائرة.