"الريش" الأكثر انتشارًا بـ"الجونة"

انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة الثالثة لـ مهرجان الجونة السينمائي2019، بمشاركة نجوم وصناع السينما من مختلف دول العالم، على مسرح المارينا بمنتجع الجونة، وظهرت العديد من الإطلالات المختلفة والمميزة التي لفتت الأنظار.



وتناثرت فساتين الريش على منصات مهرجان الجونة، مضيفة على إطلالات النجمات لمسة من الأنوثة والنعومة البحتة، الممزوجة بالفخامة والرقي، فزين الريش الفساتين بشكل كامل تارة، وتارة أخرى تمت خياطته فوق الحواف أو الأكمام، وأحيانًا الياقات، ليضفي على التصاميم نفحات مميزة.



وكان من ضمن النجمات اللواتي ظهرن بفساتين الريش منى زكي، ونور اللبنانية، وأمينة خليل.



وحضر فعاليات حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم منهم يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي وإلهام شاهين ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوغدير ولفيف كبير من النجوم الذين يحرصون على حضور المهرجان ومتابعة أفلامه المميزة وبرامجه المختلفة.