هذه تفاصيل إطلالة ليلي علوي بـ"الجونة السينمائي"

حرصت النجمة ليلى علوي، على حضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة التي انطلقت مساء أمس الجمعةبتواجد عدد كبير من النجوم.



وظهرت ليلى علوي، بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان من تصميم جاسميكو، وستايلست يمنى مصطفى، وقد لاقت ردود أفعال إيجابية من جانب محبيها الذين نشروا صورها عبر كافة المنصات الإلكترونية.



وحضر فعاليات حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم منهم يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي وإلهام شاهين ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوغدير ولفيف كبير من النجوم الذين يحرصون على حضور المهرجان ومتابعة أفلامه المميزة وبرامجه المختلفة.