كريم قاسم يقدم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

على خشبة مسرح مهرجان الجونة السينمائي، تألق النجم كريم قاسم في تقديم دورته الثالثة بمشاركة روزالين البيه، مقدّمًا النجمة منى زكي بمناسبة مرور 30 عامًا على منظمة اليونيسكو، بجانب تقديم النجم العالمي مينا مسعود الذي يشارك في المهرجان ويقدم جائزة مؤسسة EDA، لدعم التنوع في صناعة الترفيه والفنانيين ذوي الأصول المختلفة.



يذكر أن كريم قاسم ينتظر عرض أولى حلقات حكاية "مين طفى النور" بمسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الثالث يوم الأحد القادم، ومؤخرًا انطلقت أحدث أفلام الفنان كريم قاسم «ولاد رزق 2» في دور العرض المصرية والعربية كما ينتظر عرض مسلسل مملكة أبليس، وقريبًا عرض فيلمه العالمي "سواح" في دور العرض في فرنسا وبلجيكا، وما زال فيلمه «ليل خارجي» يكمل عروضه في دور العرض العربية والمهرجانات الدولية، كما يحضر الآن للجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ".