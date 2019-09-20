إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق "رأس غارب - الغردقة"

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "رأس غارب - الغردقة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقى الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات المرفق، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق "رأس غارب- الغردقة "، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة.



من جانبه أكد مصدر طبي لـ"الدستور" أن المصابين حالاتهم مستقرة ولا توجد بينهم إصابات خطِرَة، لافتًا إلى أن المصابين أعمارهم تراوحت ما بين الـ25 إلى 30 عامًا، وجارِ تلقيهم العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.