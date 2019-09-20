خلخلة الجذور بورشة الزيتون الأدبية 30 سبتمبر

يحل الكاتب الروائي فكري داود، بضيافة ورشة الزيتون الأدبية، في لقاء مفتوح لمناقشة أحدث كتابات، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بعنوان"خلخلة الجذور"، وذلك في السابعة من مساء الاثنين 30 سبتمبر الجاري.



ومن أجواء الرواية نقرأ: "لا تزال أرجل الناس، تسحب أغلبهم إلى جهات شتي، لا تكل ألسنتهم عن الدوران، لتأتي بالحكايا من قريب ومن بعيد، داخل الحجرات الضيقة المسكونة بالرطوبة، وفوق تراب المصاطب، وتحت الأشجار قرب مجاري الماء، والحقول المتخمة بغارقي الحياه المنهمكين في تطهير القنوات من طحالب عشوائية، تعوق حركة الري بعناء كبير وآمال لا تذكر، والساعين بين أعواد الذرة، ولوزات القطن، ومصاطب البطيخ والطماطم، ليس لهم من أجر، سوي بعض أكواز الذرة، أو حبات كوسة شائخة، أو كرات قطن ضئيلة، لا يدرون لها تصريفًا".



ترتجف بأيديهم حزم السريس، أو الملوخية الخضراء، وثمة أعواد من حميض الأرض المتكاثر قرب حواف القنوات، تحار أيدي النساء، كي تحوله إلى شيء، تقتات به داجنة البيت، وقد يصلح مع كسرات الخبز الجاف، طعامًا للآدميين.