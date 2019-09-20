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اقتصاد

مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز شرق البحر المتوسط

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيد ابراهيم
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قال المهندس أسامة البقلى، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إنه جار الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز في البحر المتوسط في مزايدة عالمية خلال العام المالى الحالي 20192020، حيث تم ترسيم 4 مناطق بشرق المتوسط، كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ 11 منطقة في غرب المتوسط من إجمالى 15 منطقة.

وأشار رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إلى المضي في استكمال إجراءات توقيع 7 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز مع شركات عالمية تمهيدًا للتوقيع النهائي عليها خلال الربع الأخير من عام 2019 بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار لحفر 23 بئرا استكشافية.

جاء ذلك خلال اجتماع أعمال الجمعية العامة للشركة برئاسة وزير البترول، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 20182019.

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