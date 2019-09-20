ضبط عاطل بحوزته 10 لفافات هيروين برأس غارب

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب من القبض على عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.



تلقى العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد أحمد حوام، رئيس مباحث القسم، يفيد بتمكن ضباط القسم من ضبط المدعو "محمد.ع"، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، والسابق اتهامه في قضية مخدرات، وبحوزته عدد 10 لفافات بلاستيكية تحتوي علي مخدر الهيروين، ومبلغ مالي 800 جنيه، وهاتف محمول، حال تواجده بدائرة القسم.



بمواجهته المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم تحرر محضر جنح قسم رأس غارب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.