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فن

قصص الحروب والعنف والخرافات تسيطر على عروض مهرجان الجونة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:13 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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بعد أن أطلق مهرجان الجونة السينمائي فعاليات نسخته الثالثة، بحفل جمع بين نجوم وصناع السينما بمصر والعالم، ليلة أمس، تبدأ اليوم الجمعة أول أيام عروض أفلام المهرجان التي تبلغ 80 فيلما لمشاركين من 40 دولة.

ويشهد المهرجان اليوم الجمعة، عروضا لـ 12 فيلما بينها فيلم الإفتتاح "اد استرا" للمخرج جيمس جراي، والنجم العالمي براد بيت، وفيلم ببرنامج العرض العالمي الأول بالمهرجان، وهو الفيلم الفرنسي" أخوات السلاح " للمخرج كارولين فورست، بجانب أفلام محطة البرازيل، والبؤساء، وعلو الموج، والخائن، وايتها الفتيات، وأغنية بلا عنوان، والأب، وكونجو، والمحطة المركزية، وذات مرة في تروبشفسك.

وتسيطر قصص الحروب والسحر والقوى الخارقة والقضايا العائلية على عروض أول أيام المهرجان.

فالفيلم الفرنسى "أخوات السلاح" للمخرج كارولين فورست، والذى يعرض ضمن العروض العالمية الأولى بالمهرجان، تدور أحداثه في أرض مليئة بالحروب، ويتتبع الفيلم امرأة إيزيدية شابة تم بيعها كجارية لمسلحي تنظيم "داعش" المتطرف، وتهرب المرأة وتقرر الانضمام إلى القوات الكردية فى حربها ضد داعش، وضمن فرقة مكونة من متطوعين عالميين. تكتشف خلال رحلتها، قوة الزمالة والرفقة إضافة إلى ذلك الرعب الذي تبثه المقاتلات في قلوب المتطرفين من أعضاء تنظيم داعش، والذين يخشون الموت على يد امرأة.

وأما الفيلم البلغارى اليونانى، " الأب " لكريستينا جروزيفا وبيتر فالجانوف، فيدور حول ابن يقاوم رغبة أبيه في الاستعانة بوسيط روحانى محترف للتواصل مع زوجته فى دراما عائلية حميمية، تستعرض تحديات التواصل مع الأشخاص الأقرب إلينا في الحياة.

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