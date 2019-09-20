12.5 مليار جنيه إجمالي قيم التعاملات بالبورصة في أسبوع

وارتفعت قيم وأحجام التداولات بالبورصة، لدى تعاملات الأسبوع، حيث سجلت إجمالي قيم التعاملات 12.5 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات الأسبوع الماضي، كما ارتفع حجم التعاملات إلى 1.029 مليار ورقة مالية، مقابل 770 مليون ورقة مالية الأسبوع الماضي، باجمالي صفقات بلغت 116 ألف صفقة بيع وشراء، مقابل 105 ألف صفقة بيع وشراء الأسبوع الماضي.



كشفت البورصة، عن استحواذ سوق الأسهم على 39.76 % من إجمالي قيم التداول بسوق داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 60.24 %.



وأوضحت أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 53.5 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 40.3 % والعرب على 6.2 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.