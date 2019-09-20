شريف الخشاب يكشف أهم أسلحة الأهلي والزمالك قبل السوبر (فيديو)

كشف شريف الخشاب، المدير الفني السابق لمنتخب تشاد، عن أهم أسلحة الأهلي والزمالك بمباراة السوبر اليوم، قائلًا: "هناك عدد كبير من لاعبي الأهلي والزمالك يرجحون كفة فريقهم، فمن أبرز لاعبي الزمالك شيكابالا الذي يهتم بالقيادة داخل الملعب".



وأضاف "الخشاب"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن مدرب الزمالك له دور كبير، فهو صاحب شخصية قوية، وهو ما ينعكس على مواقفه الحازمة مع اللاعبين والانضباط التكتيكي داخل الملعب.



وأكد "الخشاب"، أن أهم ما يميز النادي الأهلي هو الأداء الجماعي والروح والانضباط التكتيكي، مشيرًا إلى أن أسلوب لعب الأهلي يعتمد على السيطرة على منطقة وسط الملعب بشكل جيد، إضافة إلى أن هناك لاعبين أصحاب مهارات كبيرة منهم ازارو ووليد سليمان ورمضان صبحي وصلاح محسن.