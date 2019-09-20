مواعيد مباريات اليوم الجمعه والقنوات الناقلة لها
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:06 ص
محمد عبدالنبيطباعة
ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم نعرضها عليكم:
موعد مباراة السوبر المصرى
الأهلى × الزمالك – السابعة مساء - على قناة ON SPORT
مواعيد مباريات البطولة العربية (كأس محمد السادس)
أولمبيك أسفى المغربى × الرفاع البحرينى – الثامنة مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى اليوم
ساوثهامبتون × بورنموث – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدورى الإسبانى اليوم
أوساسونا × ريال بيتيس – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدورى الإيطالى اليوم
كاليارى × جنوى – التاسعة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدورى الألمانى اليوم
شالكه × ماينز – الثامنة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 5
مواعيد مباريات الدورى الفرنسى اليوم
ستراسبورج × نانت - التاسعة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدورى البرتغالى اليوم
باكوس فيريرا × ديسبورتيفو أفيس "كهربا" – التاسعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدورى السعودى اليوم
أبها × العدالة – الخامسة والثلث مساء - على قناة KSA SPORT
الفيحاء × الوحدة – الخامسة والنصف - على قناة KSA SPORT
النصر × الحزم – السابعة والثلث مساء - على قناة KSA SPORT
موعد مباراة السوبر المصرى
الأهلى × الزمالك – السابعة مساء - على قناة ON SPORT
مواعيد مباريات البطولة العربية (كأس محمد السادس)
أولمبيك أسفى المغربى × الرفاع البحرينى – الثامنة مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى اليوم
ساوثهامبتون × بورنموث – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدورى الإسبانى اليوم
أوساسونا × ريال بيتيس – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدورى الإيطالى اليوم
كاليارى × جنوى – التاسعة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدورى الألمانى اليوم
شالكه × ماينز – الثامنة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 5
مواعيد مباريات الدورى الفرنسى اليوم
ستراسبورج × نانت - التاسعة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدورى البرتغالى اليوم
باكوس فيريرا × ديسبورتيفو أفيس "كهربا" – التاسعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدورى السعودى اليوم
أبها × العدالة – الخامسة والثلث مساء - على قناة KSA SPORT
الفيحاء × الوحدة – الخامسة والنصف - على قناة KSA SPORT
النصر × الحزم – السابعة والثلث مساء - على قناة KSA SPORT