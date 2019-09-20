مواعيد مباريات اليوم الجمعه والقنوات الناقلة لها

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم نعرضها عليكم:



موعد مباراة السوبر المصرى

الأهلى × الزمالك – السابعة مساء - على قناة ON SPORT



مواعيد مباريات البطولة العربية (كأس محمد السادس)



أولمبيك أسفى المغربى × الرفاع البحرينى – الثامنة مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية



مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى اليوم



ساوثهامبتون × بورنموث – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2



مواعيد مباريات الدورى الإسبانى اليوم



أوساسونا × ريال بيتيس – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3



مواعيد مباريات الدورى الإيطالى اليوم



كاليارى × جنوى – التاسعة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4



مواعيد مباريات الدورى الألمانى اليوم



شالكه × ماينز – الثامنة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 5



مواعيد مباريات الدورى الفرنسى اليوم



ستراسبورج × نانت - التاسعة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 6



مواعيد مباريات الدورى البرتغالى اليوم



باكوس فيريرا × ديسبورتيفو أفيس "كهربا" – التاسعة والنصف مساء



مواعيد مباريات الدورى السعودى اليوم



أبها × العدالة – الخامسة والثلث مساء - على قناة KSA SPORT



الفيحاء × الوحدة – الخامسة والنصف - على قناة KSA SPORT



النصر × الحزم – السابعة والثلث مساء - على قناة KSA SPORT