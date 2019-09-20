المصريون بالخارج يرفعون دعوى قضائية ضد محمد علي في أوروبا

تقدم كل من رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا عضو المجلس الرئاسي للمواطن المصري في الخارج، الدكتور محمود السلاموني، والمستشار صلاح عبد الحميد بطلب إلى المحكمة الأوروبية بملاحقة المدعو محمد علي علي عبد الخالق تاريخ،المقيم فى إسبانيا، وذلك بموجب ان اسبانيا احد دول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.



وأكد "السلاموني" أن هذا الطلب جاء للعديد من الأسباب منها الاساءة والتشهير بدولة مصر وقواتها المسلحة بغرض التحريض على إشاعة الفوضى بدون اى وثائق مؤكدة، الأمر الذى من شأنه عدم الاستقرار بدولة مستقلة ذات سيادة، لذلك نطلب امتثاله أمام القضاء.



وأوضح أنهم قاموا بتوكيل محامي من أجل إقامة الدعوى ضده أمام محكمة إسبانية كخطوة أولى، ثم بعد ذلك تصعيد الدعوة إلى المحكمة الأوروبية، مشيرًا إلى أن المحامي المكلف بإقامة الدعوى هو محامى إسباني من أصول سورية ووافق على إقامة الدعوى.



وأكد أنه تم المطالبة خلال الدعوة بإصدار إذن مستعجل من القاضى يمنع المدعو محمد علي من مغادرة إسبانيا حتى يتم البت فى الدعوى، حرصا منا على ان لا يغادر إسبانيا الى أغنى دولة اخرى يصعب فيها مسألته مثل تركيا.