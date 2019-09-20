الألماني ماير ينضم لفريق ويسترن سيدني وانديريرز الأسترالي

أعلن نادي ويسترن سيدني وانديريرزالأسترالي لكرة القدم اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم الألماني المخضرم أليكس ماير لمدة عام.



وتوج ماير بلقب هداف الدوري الألماني (بوندسليجا) في موسم 2014 2015 مع فريق آينتراخت فرانكفورت وظل معشوقا لجماهير الفريق بعد أن قضى 14 عاما في صفوفه.



ولعب ماير مع فريق سانت بولي الموسم الماضي ولكن بعد انتهاء عقده لم يتم التجديد له.



ونقل النادي تصريحات للاعب يقول فيها:" متحمس للغاية للعب في أستراليا ولا يمكنني الانتظار لركوب الطائرة اليوم".



وأضاف:"لا أحب التحدث عن نفسي، وعما يمكنني تقديمه، كل ما يمكنني قوله هو أنني سأبذل أقصى ما في وسعي في الملعب".



يذكر أن فريق وانديريرز يدربه الألماني ماركوس بابل، ويستهل الفريق مبارياته في الدوري الأسترالي بمواجهة سنترال كوست مارينرز يوم 12 أكتوبر.