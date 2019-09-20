أنسوماتي فاتي بصدد الحصول على الجنسية الإسبانية

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الجمعة، أن أنسوماني فاتي لاعب فريق برشلونة لكرة القدم بصدد الحصول على الجنسية الإسبانية.



وذكرت صحيفة "ماركا" في موقعها الرسمي على الإنترنت أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يسعى لضمان حصول اللاعب على الجنسية الإسبانية اليوم الجمعة، بعدما أثبت اللاعب البالغ من العمر 20 عاما أنه أحد اكتشافات الموسم الحالي (2019 2020) حتى الآن.



وولد مهاجم فريق برشلونة في غينيا بيساو ولكنه انتقل لأشبيلية وهو يبلغ ست سنوات فقط.



والآن يسعى المنتخب الإسباني للناشئين تحت 17 عاما لتجنيسه حتى يتمكن من المشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما التي ستقام في البرازيل يوم 26 أكتوبر المقبل.



وبمشاركة فاتي في البطولة لن يتمكن من خوض مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المقرر إقامتها يوم 27 من الشهر المقبل.