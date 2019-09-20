126.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي الصيني خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن حجم التبادل التجاري بين بكين والدول العربية بلغ 7ر126 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 12% على أساس سنوي.



وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الجمعة - أن قيمة واردات الصين من الدول العربية بلغت 9ر69 مليار دولار، فيما بلغت قيمة صادراتها 8ر56 مليار دولار في الفترة بين يناير ويونيو 2019.



وأضافت أن الصين قامت باستثمار 900 مليون دولار في مختلف المجالات في الدول العربية في النصف الأول من العام الجاري.



وأشارت الوزارة إلى أن القيمة التعاقدية للمشاريع الجديدة التي قامت المؤسسات الصينية بمقاولتها في الدول العربية خلال الفترة سالفة الذكر بلغت 7ر15 مليار دولار، بزيادة 3% على أساس سنوي.