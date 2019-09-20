شاهد.. نبيل الحلفاوي يكشف سبب غيابه عن "الجونة"

رد الفنان نبيل الحلفاوي، على سؤال أحد متابعيه عن عدم حضوره مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.



وجاء سؤال أحد متابعيه عبر موقع "تويتر"، قائلًا: "‏‎ليه يا قبطان حضرتك مش موجود فى مهرجان الجونة"، ليرد "الحلفاوي" قائلً: "‏مش مهرجان الجونة بالذات.. أنا منذ سنوات بعتذر شاكرا عن أي تجمع فيه عدد كبير".



يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري عربى وعالمى، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.