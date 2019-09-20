ارتفاع الأجور بألمانيا في الربع الثاني لـ2019

ارتفعت الأجور الحقيقية للموظفين في ألمانيا خلال الربع الثاني من هذا العام.



وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غرب ألمانيا اليوم الجمعة، أن الأجور الحقيقية ارتفعت بنسبة 1.3% بالربع الثاني لهذا العام، مقارنة بنفس الفترة الزمنية لعام 2018، وذلك عقب احتساب ارتفاع أسعار المستهلكين.



وارتفع الراتب الاسمي بنسبة 3%. وبلغ معدل التضخم نحو 1.6%.



وتواصل الأجور الحقيقية تطورها الإيجابي بذلك منذ مطلع عام 2014.



تجدر الإشارة إلى أن زيادة أجور الموظفين تعني تعزيز قوتهم الشرائية، ما يساهم في تعزيز الاستهلاك الذي يمثل أحد الدعائم المهمة للنشاط الاقتصادي المحلي.