لجنة دولية تجتمع في موناكو لإعداد تقرير عن آثار التغير المناخي

تجري اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي مناقشات في إمارة موناكو اليوم الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة لتقرير يتناول تداعيات التغير المناخي على المحيطات والمناطق الساحلية والقطبية.



ويبدأ ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة مناقشات بشأن التقرير، الذي جرى إعداده بمدخلات قدمها 100 خبير من أنحاء العالم.



ومن المقرر الإعلان عن التقرير في صيغته النهائية في موناكو يوم الأربعاء المقبل، وبه نسخة مختصرة لصناع القرار.



ويركز التقرير على تداعيات غازات الدفيئة على المحيطات، وبينها ذوبان الجليد بسبب الاحتباس الحراري، والذي يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه،كما يتناول التقرير آثار ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات على الحياة البحرية تحت الماء.



واللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي هي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة تقدم التوصيات لصناع القرار في مجال السياسة، وتضم 195 دولة عضو.