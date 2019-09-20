الأرصاد: طقس اليوم يشهد استقرارا في الأحوال الجوية (فيديو)

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، محمود شاهين، إن طقس اليوم الجمعة، يشهد استقرار في الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن فصل الخريف أكثر جمالًا من فصل الربيع.



وأضاف "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، ولكن يتخلل بعض الحالات من الطقس السيء منها ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة، ونشاط الرياح على عدد من المناطق بجنوب الصعيد، وجنوب سيناء.



وأشار "شاهين"، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، موضحًا أن فرص كثافة الشبورة المائية أقل كثيرًا خلال الفترة المقبلة، مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.