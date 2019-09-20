الخميس.. مناقشة رواية "شاي باللبن في الزمالك"

في أمسية جديدة، تعقد في السادسة والنصف مساء الخميس 26 سبتمبر٬ بنادي كتاب المركز الثقافي بألماظة٬ أمسية ثقافية لمناقشة رواية "شاي باللبن في الزمالك" الصادرة عن دار تبارك للنشر للأديب فتحي سليمان ويدير اللقاء الشاعر والروائي محمود فهمي.



وتناقش الأمسية الواقعية النقدية التي تسيطر على الرواية، من خلال المقارنة بين الزمالك؛ الحي الذي كان سكانه من الأرستقراطية الزراعية المصرية، وأحفاد المماليك، والشراكسة، والأجانب من الجاليات الأوروبية، والوجه الآخر للحي الذي يديره البوابون، وباعة الخضر، ومقدمو الخدمات للأثرياء من سكان الحي الراقي. وكذلك الأدلة والوقائع التاريخية، التي تجسدها الرواية حينما تصدت الوطنية المصرية لكل محاولات المحو.



يُذكر أن فتحي سليمان من مواليد 1957، تخرج من كلية السياحة والفنادق، وهو عضو باتحاد كتاب مصر، وقد صدر له عدة أعمال منها كتاب ساخر من جزءين بعنوان: "كلام مالوش لازقة"، وروايات: "على محطة فاتن حمامة"، "بولاق أبو العلاء" بالإضافة إلى الرواية محل المناقشة.