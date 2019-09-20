الساقي تطرح "عن الشرق المفقود" في طبعته العربية

صدرت مؤخرا عن دار الساقي للنشر والتوزيع٬ الطبعة العربية لكتاب "البحث عن الشرق المفقود" من تأليف أوليفييه روا٬ وترجمة رندة يعث.



يستعرض أوليفييه روا في هذا الكتاب مقاربته المميزة لموضوعات الإسلام السياسي و«اختراع الأمم» ما بعد الحقبة السوفياتية، وعلى نحوٍ أوسع مآل الثقافات والأديان والعلمانية في سياق العولمة المتعثّرة.



سرد حي ومثير تكون فيه الأحداث مدخلًا لتسجيل ملاحظات عدّة محفّزة للتفكير في الوضع الراهن، وهو امتداد لفكر "روا" ومساره منذ سنوات التزامه الطّالبي الأولى في فرنسا، مرورًا بأسفاره إلى تركيا وإيران وباكستان واليمن وأفغانستان، وصولًا إلى تكريسه مرجعًا في أوساط الباحثين في الشؤون الإسلامية.



يذكر أن "أوليفييه روا" كاتب وباحث فرنسي متخصّص في الشؤون الإسلامية. صدر له عن دار الساقي: «الإسلام والعلمانية»، «الجهل المقدّس»، «تجربة الإسلام السياسي»، «عولمة الإسلام»، «الجهاد والموت».