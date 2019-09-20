الجمعة 20 سبتمبر 2019 الموافق 21 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يتخلى عن مكاسبه والاسترليني عند أعلى مستوى في شهرين

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:10 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
انخفض الدولار اليوم الجمعة، بعد أن أحجم البنكان المركزيان في سويسرا والمملكة المتحدة عن الاقتداء بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة، وانحسر الإقبال على المخاطرة بفعل الحذر بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبلغ الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في شهرين مقابل العملة الأمريكية عند 1.2566 دولار، بعد أن قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه يعتقد أن بروكسل قد تتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشان مغادرتها للاتحاد الأوروبي.

وأبقى البنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا وبنك اليابان على سياستهم النقدية دون تغيير اليوم الخميس. وارتفعت عملات الدول الثلاث، مع صعود الين الياباني والفرنك السويسري بنحو 0.2 % لكل منهما، بدعم من الإقبال على شراء عملات الملاذ الآمن.

وتراجع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي قرب أدنى مستوى في أسبوعين عقب سلسلة من البيانات الضعيفة الصادرة يوم الخميس، وخصوصا ارتفاع في البطالة في أستراليا حفز المستثمرين على أن يسارعوا لوضع خفض جديد في أسعار الفائدة في أكتوبر في الحسبان.

واليوم، ارتفع الدولار الأسترالي إلى نحو 0.6799 دولار أمريكي قرب أدنى مستوياته منذ الرابع من سبتمبر.

وبلغ الدولار النيوزيلندي 0.6285 دولار أمريكي وهو أضعف مستوياته منذ الثالث من سبتمبر.

ويتجه الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لهما في شهر تقريبا بعد أن تخليا عن مكاسب تزيد عن 1%.

وتراجع الدولار مقابل الين، ليبلغ 107.85 ين للدولار، وهبط مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9910 للدولار، وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 92.223.

وارتفع اليوان الصيني إلى 7.0843 للدولار بعد خفض لأسعار الفائدة القياسية في الصين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

الأميرة الضبع تعتذر عن إساءتها لمصر: أمر بحالة نفسية سيئة منذ وفاة ابني (فيديو)

منذ يومين

حبس نقاش قتل نجلته وقطّع جثتها لشكه فى سلوكها بالإسكندرية

منذ يومين

"الصحة" تسحب 21 عقارًا من الأسواق تحتوى على شوائب مسرطنة

منذ حوالي 13 ساعة

مباراة السوبر.. مفاجأة في قائمة الأهلي ضد الزمالك

ads

الصور

image description

150 صورة ترصد إطلالات النجوم في مهرجان الجونة السينمائي

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

الأكثر قراءة

قتيل و5 جرحى في إطلاق نار قرب البيت الأبيض

أول تعليق من ابنة "بن على" على وفاته

كواليس اختيار حسام البدري مدربًا لمنتخب مصر

حجز بطلان تطبيق عقود الإيجارات القديمة على الأشخاص الاعتبارية كمستأجرين للتقرير

أيام زمان

حيلة محمد عبدالوهاب للاتصال بالتليفون حتى لا يتسرب الرقم

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

الصحة

عملية زراعة قلب ناجحة لرضيعة عمرها 66 يوما في الصين

سول: لا توجد حالات إضافية بحمى الخنازير الأفريقية

دراسة يمكن رصد العلامات المبكرة لـ"سكري" النمط الثاني بين الأطفال

السنغال تقدم العلاج المجاني للمصابات بسرطان الثدي

الرئيس نيوز

التخطيط تعلن مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2019/2020

ترامب: لم ارتكب أي مخالفات خلال محادثاتي الهاتفية مع القادة الأجانب

إصابة أشخاص بإطلاق نار في واشنطن

رئيس وزراء السودان يٌعين قيادات جديدة فى عدة وزارات

منوعات

دراسة: سم عصبي ربما يكون وراء مرض مبعوثي كندا في كوبا

سول الـ 23 عالميًا في مؤشر التقدم الاجتماعي

نجاة سائح بولندي في هجوم أنثى دب شرسة برومانيا

طالبة من جنوب أفريقيا تخترع ماصة قابلة للأكل

كشكول

ننشر استعدادات جامعة الإسكندرية للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق: الكشف على 19 ألف طالب حتي الآن

استقبال 58 ألف طالب بجامعة سوهاج.. و5 آلاف بالمدن

15 أكتوبر آخر موعد لتسديد المصروفات بجامعة أسيوط.. واستثناء لغير القادرين

إسلام سياسي

القصة الكاملة للتظاهرات الفرنسية المهاجمة لأمير قطر بمشاركة مصرية

منظمة فرنسية تفتح النار على أمير قطر بعد زيارته لباريس

مظاهرة فرنسية تهاجم أمير قطر وتتهمه بدعم الإرهاب .. صورة

كواليس اجتماع التنظيم الدولي للإخوان في إسطنبول حول انشقاقات الشباب


زيت وسكر

قريبًا.. تدمير الأورام السرطانية بهذه الطريقة

الحكومة تبحث آليه دعم صغار المزارعين

شرطة التموين تواصل جهودها ضلبط الأسواق

ضخ كميات كبيرة من ألبان الأطفال المدعمة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
نعيم صبرى.. صافينى مرة
لواء.حمدى البطران
حتمية التصحيح قبل وقوع الكارثة
مدحت بشاى
لم نتصدَ فكريًا للإرهاب
ثروت الخرباوي
خطاب دينى جديد
المزيد

الثقافة

الخميس.. مناقشة رواية "شاي باللبن في الزمالك"

الساقي تطرح "عن الشرق المفقود" في طبعته العربية

"تاهيتي" على طاولة نادي إدراك للكتاب اليوم

سكر أسود جديد الكاتب عمرو كمال عن الثقافة الجديدة

صفحتنا ع الفيس بوك