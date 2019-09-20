"تاهيتي" على طاولة نادي إدراك للكتاب اليوم

يستضيف نادي إدراك للكتاب٬ في السادسة من مساء اليوم٬ أمسية ثقافية لمناقشة رواية "تاهيتي" من تأليف عمرو حسين٬ والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية للنشر.



يذكر أن "تاهيتي" رواية يلعب فيها الخيال والواقع دورًا متبادلًا، بحيث يلتبس على القارئ بتداخل الصور وتبدل الأدوار، فحين ينظر القارئ وقائعها٬ يكتشف أنها محض خيال، وعندما يسبح مع موجات أحداثها المتدافعة يصطدم بصخور الواقع.



تدور أحداث الرواية حول سرقة لوحة شهيرة نادرة من متحف، جرت من حولها المؤامرات والحيل والألاعيب ترى ماذا حدث؟ وكيف مضت حواراتها وانتهت؟ هذا ما تكشف عنه وقائع الرواية.



يشار إلى أن "عمرو حسين" مهندس اتصالات مصرى٬ تنقل فى إقامته بين العديد من المدن أبرزها القاهرة، طرابلس بليبيا وأخيرًا دبى. فى مجال الكتابة له مقال سياسى أسبوعى فى موقع الجريدة الإلكترونى كما سبق له كتابة فيلم كوميدى بعنوان "أنا مالبلد دى" وتعتبر رواية "تاهيتي" روايته الثانية٬ حيث سبق وصدرت روايته الأولى بعنوان "الرهان".