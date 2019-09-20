سكر أسود جديد الكاتب عمرو كمال عن الثقافة الجديدة

صدرت حديثا عن دار الثقافة الجديدة للنشر والتوزيع٬ رواية "سكر أسود" للكاتب عمرو كمال حمودة. والذي سبق وصدرت له عن نفس الدار رواية "السمسار".



ومما جاء في الرواية:"مهمة المجلس تنظيم تداول السكر داخل البلاد، بحيث لا يحدث إغراق لو انخفض سعر السكر في السوق العالمية فيلجأ المستوردون للشراء وقد لا يكون سعر السكر المنتج محليا بمستوى السعر العالمي أو أكبر منه، فتلجأ الحكومة من خلال مجلس التداول إلى منع الاستيراد من الخارج عن طريق فرض "رسم على كل طن مستورد من السكر"، ولكن المجلس له دور إضافي وهو تحديد سعر بيع السكر المحلى سواء كانت من القطاع العام أو القطاع الخاص.



ذلك هو "الظاهر"، أما "الباطن" فمجاله فسيح للتلاعب والغش وإثراء البعض على حساب المستهلكين وبطريقة شرعية وحرفية.



فالحادث أن وزارة التجارة ووزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، يمتلكون المعلومات والبيانات عن أحجام الإنتاج وعن الكميات المزروعة من القصب والبنجر، وبالتالي معرفة أوضاع المخزون والمباع والراكد أو الناقص من المعروض من السكر في السوق. هذه المؤشرات تبرز "فجوات وثغرات" من حين لآخر، تمكن الأقوياء في السوق من تحقيق مكاسب "غير عادية" ونسب ربح "غير طبيعية" من خلال الأبواب الخلفية للمجلس.