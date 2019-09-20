أسهم اليابان تحقق ثالث مكسب أسبوعي

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الجمعة، وحققت ثالث مكسب أسبوعي على التوالي في الوقت الذي صعدت فيه الأسهم المرتبطة بالاستهلاك بفعل تكهنات بأن بنك اليابان المركزي سيقتفي أثر بنوك مركزية أخرى ويقوم بتيسير السياسة النقدية الشهر القادم.



وزاد المؤشر نيكي 0.16 % إلى 22079.09 نقطة. وارتفع المؤشر القياسي 0.4 % هذا الأسبوع.

وتقدم 122 سهما على المؤشر نيكي مقابل انخفاض 97 سهما.



وأبقى بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير أمس الخميس لكنه ألمح إلى استعداده لتوسيع التحفيز الشهر القادم عبر إصدار تحذير أقوى من المخاطر الخارجية التي تهدد الاقتصاد المعتمد على التصدير.



وتصدر سهم راكوتين قائمة الأسهم المرتفعة بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي إذ صعد 3.94 %، وتلاه سهم سوزوكي موتور الذي ربح 3.72 % وزاد سهم دينا 2.80 بالمئة.



وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 % إلى 1616.23 نقطة.



وبلغ حجم التداولات على المنصة الرئيسية ببورصة طوكيو 1.46 مليار ين، بارتفاع عن المتوسط البالغ 1.15 مليار ين في الثلاثين يوما الأخيرة.