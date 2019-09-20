القبض على عاطلين لسرقتهما الشقق السكنية بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عاطلين أثناء سرقتهما للشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها بمنطقة حلوان.



وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادهم رجال المباحث إلى القسم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.