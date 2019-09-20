واشنطن تصف سول بـ"دولة صيد غير شرعي"

اتخذت الولايات المتحدة قرارًا أوليًا اليوم الجمعه، لتسمية كوريا الجنوبية كدولة متورطة في صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، داعية رابع أكبر اقتصاد في آسيا لاعتماد لوائح أكثر صرامة.



وجاءت هذه الخطوة بعد أن فشل قاربا صيد كوريان جنوبيان في الامتثال للوائح اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا (CCAMLR) أثناء العمل بالقرب من القطب الجنوبي في عام 2017، وفقًا لوزارة المحيطات في سول.



وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تصنيف كوريا الجنوبية كدولة أولية لصيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بعد أن اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا مماثلًا في عام 2013، تم رفعه في عام 2015.



وواصل القاربان الكوريان الجنوبيان عملياتهما حتى بعد إبلاغهما بإغلاق مناطق الصيد. ادعى أحد القوارب، هونغ جين 701، أنه لم يتلق التنبيه لأنه تم حظره كرسالة غير مرغوب فيها، بينما تجاهل القارب الآخر، الرسالة.



تم إسقاط التهم لاحقًا من هونغ جين 701 من، وعلق قرار الاتهام على القارب الآخر في عام 2018، لتلقي حظر التشغيل لمدة 60 يومًا فقط. لم يخضع القاربان لعقوبات جنائية.



طبقت كوريا الجنوبية لوائح أكثر صرامة على الصيد الخارجي بعد أن تم تصنيفها كدولة غير شرعية في عام 2013، حيث تم تغريم المخالفين مليار وون (823 ألف دولار ).



استجابة لادعاء الولايات المتحدة، قالت وزارة المحيطات في سول إنها تخطط لوضع أسباب قانونية لمصادرة أي أرباح ناتجة عن عمليات غير قانونية.



كما تعهدت كوريا الجنوبية بتنفيذ سياسات "عدم التسامح على الإطلاق" في قضايا قوارب الصيد المحلية.



لن يكون للقرار الأولي أي تأثير مباشر على صناعة صيد الأسماك المحلية في الوقت الحالي، وفقًا للوزارة، التي زعمت أنه لا يزال يُسمح لقوارب الصيد المحلية بمواصلة عملياتها دون قيود جديدة.