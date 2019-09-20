اليوم.. ورشة حكي "صياد السمك" بمكتبة البلسم

تُنظم مكتبة ودار البلسم لكتب الأطفال، في الثانية من بعد ظهر اليوم٬ ورشة حكي تحت عنوان "صياد السمك" من تأليف صفاء شباني٬ ورسومات منال حدادين. القصة من وحى كليلة ودمنة.



في يوم من الأيام، وبينما كانت زوجة الصياد تنظف سمكة مما اصطاده زوجها "راجي" إذا بها ترى أمرًا عجيبًا، رأت في بطن تلك السمكة لؤلؤة، تعجبت قائلة: لؤلؤة في بطن سمكة سبحان الله٬ وصرخت لزوجها، زوجي أنظر ماذا وجدت.



راجى في هذه القصة سيحتار عندما يختار بين شيئين. ترى ماذا سيختار؟ سمكة أو صدفة ؟ حوتا أو صدفة؟ هذا ما تطرحه ورشة الحكي بين ثناياها٬ مما يولد لدي الأطفال النزعة النقدية والتفكير المنهجي العلمي.