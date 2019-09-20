موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

في لقاء ناري يتواجه الأهلى والزمالك، اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى قمة السوبر المصرى، المقرر إقامته وسط حضور 10 آلاف مُشجع، حيث يلعب كل فريق بكامل نجومه من أجل الفوز بالمباراة.



موعد مباراة الأهلى والزمالك

تنطلق مباراة الأهلى والزمالك فى تمام السابعة مساءً اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بعد تقديم موعدها ساعة، من الثامنة إلى السابعة مساءً.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قنوات: "أون سبورت، وتايم سبورت، ونايل سبورت"، بالإضافة إلى القناة الثانية الأرضية.