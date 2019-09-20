كشف غموض سرقة مصوغات ذهبية من شقة موظف بحلوان

نجحت مباحث قسم شرطة حلوان، في كشف غموض سرقة مشغولات ذهبية، من داخل مسكن موظف بالمعاش، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، الخادمة الخاصة بالضحية، وتم القبض عليها.



تلقى النقيب محمود سعداوي معاون مباحث قسم شرطة حلوان بلاغًا، من "سعيد م.أ"، 68 سنة، بالمعاش، ومقيم بمنطقة المشروع الأمريكي، مفاده، سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته المتوفيه.



بالانتقال والفحص، تبين عدم وجود كسر في باب الشقة، وسلامة منافذ الشقة، مع عدم وجود أي بعثرة في محتويات الشقة، ولكن المبلغ أقر بوجود عاملة نظافة تعمل لديه.



وبإجراء التحريات، وبفحص الكاميرات، واستخدام التقنيات الحديثة، تبين أن وراء الواقعة فتاة تدعى زينب سمير فتحي، 38 سنة، خادمة ومقيمة، بدائرة قسم شرطة التبين.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليها، وأرشدت عن المسروقات، وهي عبارة عن 2 غويشة، و7 خواتم، و2 دلاية، و3 أمسيالات، و4 حلقان، و3 سلاسل، جميعها ذهب عيار 21.



وأقرت أنها قامت ببيعها لمحمد رجب سيد، 33 سنة، صاحب محل مصوغات العدوي، الكائن بشارع منصور، بسعر زهيد دون فواتير، وأن باقي المسروقات بمنزلها.



علي الفور تم ضبط العميل، وبمواجهته أمام العميد شريف فيصل، مفتش المباحث، اعترف بشراء 2 خاتم ذهب، وسلسلة، من المتهمة بسعر بخس، وقام بالإرشاد عن المسروقات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 23394 لسنة 2019، وتباشر النيابة التحقيقات.