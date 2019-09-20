سقوط 3 تجار مخدرات فى حملة أمنية بحلوان

شنت مباحث قسم شرطة حلوان حملة أمنية موسعة، استهدفت حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية، وضبط خلالها 3 أشخاص، عثر بحوزتهم على كمية من الهيروين والحشيش، قبل ترويجها على المتعاطين.



تعود تفاصيل الواقعة أثناء خروج حملة أمنية بقيادة، الرائدين أحمد الدالي، ومحمود سعداوي، معاوني مباحث قسم شرطة حلوان، حيث تمكنا من ضبط كل من، "أحمد. ح"، وشهرته سونة، 31 سنة، عاطل، ومقيم شارع الزهور بمنطقة عرب الوالدة، دائرة القسم، وسبق اتهامه في 9 قضايا، آخرها القضية رقم 17351 لسنة 2017 سلاح بدون ترخيص حلوان، وعثر بحوزته على 70 تذكرة هيروين مخدرة.



كما تم ضبط "مصطفى ع.س"، 36 سنة، عاطل، ومقيم شارع الشهيد المتفرع من حفني أبو جبل بمنطقة عرب غنيم، دائرة القسم، وسبق اتهامه في 3 قضايا، آخرها القضية رقم 2392 لسنة 2018 سرقة نقل حلوان، وعثر بحوزته على كمية من الهيروين وزنت 100 جرام.



وتم ضبط "هشام ف.ع"، وشهرته هشام فكري، 20 سنة، عاطل، ومقيم شارع هريدي بمنطقة عرب غنيم، دائرة القسم، وسبق اتهامه في 3 قضايا، آخرها القضية رقم 2392 لسنة 2018 سرقة حلوان، وعثر بحوزته على 150 جرام حشيش، تحررت المحاضر اللازمة لكل متهم، وتباشر النيابة التحقيقات.