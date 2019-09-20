ضبط 4 أسلحة نارية غير مرخصة وقضيتين مخدرات بالمنيا

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بالمنيا بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات 4 قطع سلاح ناري غير مرخصة وكمية من مخدر الحشيش والهيروين قبل بيعها وترويجها.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية بنجاح أجهزة البحث الجنائي في ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخصة من بينها مسدسين وفردين محلي الصنع بالإضافة إلي 4 طلقات حية.



كما نجحت مباحث مكافحة المخدرات تحت إشراف العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في ضبط قضيتين مخدرات حيث تم ضبط 100 جرام حشيش و84 جرام هيروين قبل بيعها وترويجها.



تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.