"الأرصاد": طقس اليوم مائل للحرارة على محافظات القاهرة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة، سيكون لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري، ومحافطات القاهرة الكبرى.



وتابع "عبد العال" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "سيسود شمال الصعيد طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا"، مشيرًا إلى أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.



وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على السواحل الشمالية، موكدًا أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.