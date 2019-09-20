حبس 3 متهمين لحيازتهم مواد مخدرة فى السلام

أمرت نيابة السلام بحبس 3 متهمين لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش والإستروكس بمنطقة النهضة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وردت معلومات لقسم شرطة السلام ثاني تفيد قيام 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثاني من القبض على المتهمين وهم كلًا من: "وائل. ع" 33 سنة، و"عمرو. ح" 30 سنة، و"ممدوح.ع" 23 سنة عاطلين بحوزتهم 60 كيس إستروكس، و33 قطعة حشيش ومبلغ مالي 2300 من متحصلات تجارتهم وهواتف محمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم وبسؤالهم اعترفوا بترويجهم للمواد المخدرة ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهم.



وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.