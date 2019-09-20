تنفيذ 1380 حكم قضائى فى حملة أمنية بالمنيا

نجحت حملة أمنية مكبرة ضمت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة في ضبط 1380 متهم هارب من أحكام قضائية مختلفة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة في ضبط 1380 متهم هارب من أحكام قضائية مختلفة من بينها: أحكام جنائية وآخري أحكام حبس جزئي ومستأنف.



تم التحفظ علي المتهمين المضبوطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.