تحرير 3997 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين يتعاطون مخدرات بالمنيا

شنت إدارة المرور بالمنيا حملة مرورية مكبرة بشوارع وميادين ومواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة التسع نجحت خلالها في تحرير 3 ألاف و997 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 5 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة.



كانت مباحث المرور تحت إشراف العميد عادل جلال قد شنت حملة مرورية مكبرة بشوارع وميادين ومواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة التسع نجحت خلالها في تحرير 3 ألاف و997 مخالفة مرورية متنوعة من بينها: سيارات ومركبات ودراجات بخارية دون لوحات معدنية أو غير مرخصة وضبط سيارات تخالف قواعد المرور بالسير عكس الاتجاه أو الانتظار في أماكن غير مصرح بالوقوف بها وضبط سائقين سيارات أجرة لقيامهم بتحصيل أجرة أكثر من التعريفة المقررة



وفي إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة بالمحافظة للمواد المخدرة أثناء القيادة تم فحص عينة 53 سائق أسفرت عن اكتشاف إيجابية عينة 5 سائقين بينما أمتنع سائق عن إجراء التحليل فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.