حبس 37 تاجرًا للمخدرات بعد ضبطهم فى مداهمة لبؤر إجرامية بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس 37 متهمًا من تجار المخدرات والأسلحة النارية بعد إلقاء قوات الأمن القبض عليهم في مداهمات شنتها علي عدد من البؤر الإجرامية أمس.



وكشفت التحقيقات أن، الحملات التي تشنها الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتعاون مع قوات العمليات الخاصة بشكل يومي أسفرت أمس عن ضبط 33 متهما في مجال قضايا المواد المخدرة فى 30 قضية اتجار، بالإضافة لـ3 تعاطي كما تم ضبط 1545 جرام حشيش و589 قرص مخدر و750 جرام إستروكس و113 جرام هيروين.



وأشارت التحقيقات إلى أن، الحملات استهدفت أيضا تجار وحائزي الأسلحة النارية والذخائر وتمكنت من ضبط 4 متهمين و5 قضايا دفاع عن النفس وطبنجة عيار 9 مل وفردين خرطوش محلى الصنع وبندقيتين آليتين و12 طلقة مختلفة الأعيرة.