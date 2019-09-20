ختام فعاليات "إعداد القائد المحلى" فى الغربية

اختتمت منذ قليل، فعاليات دورة إعداد القائد المحلي بالغربية برعاية اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية بحضور الإعلامي النائب جلال عوارة، عضو مجلس النواب المصري ويسري الديب وكيل مديرية الشباب والرياضة بالغربية.



بدأت فعاليات اليوم الختامي بكلمة يسري الديب الذي شدد علي مواجهة الشائعات التي تستهدف مؤسسات الدولة وتأثيرها السلبي علي الدولة والعمل علي دعم القيادة السياسية للدولة والوقوف بجانب القوات المسلحة المصرية وأن الدولة تحارب علي جميع المستويات.



كما شدد الديب، على دور المواطن المصري في دعم الدولة وتحمل الصعوبات حتى يتم النهوض بالدولة، معربًا عن تفاؤله بوجود نماذج طيبة ومشرفة من الشباب المحب لبلده علي سبيل المثال مجلس القيادات الشابة بالغربية والشباب المشارك بالدورة وفي نهاية كلمته أكد علي أصالة الشعب المصري.



وشهدت الفعاليات كلمة للنائب جلال عوارة، حول هدم القيم والمبادئ للمواطن المصري عن طريق وسائل الإعلام المعادية للدولة المصرية، والعمل علي التشكيك وهدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.



وأشار عوارة، إلي دور القوات المسلحة المصرية في الحفاظ علي الأمن القومي للدولة المصرية وحماية حدود الدولة من أي عدوان خارجي ودورها الداخلي في دعم المواطن.



كما تطرق عوارة الي الهدف من إنشاء العاصمة الإدارية في تقليص التكدس السكاني داخل القاهرة عن طريق نقل مقرات السفارات والوزارات والمؤسسات الحكومية إليها.



أدار اللقاء المحاسب ماجد الفقى أمين مساعد مجلس القيادات الشابة والدكتور محمد شلبي أمين سر مجلس القيادات الشابة ونقل تحيات اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية للحضور ومتابعته الدائمة للبرنامج لدعمه الشباب.