هند البنا ضيفة "هالة فاخر" على شاشة "المحور"

تحل الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية، ومدير مركز مرآة للاستشارات النفسية والأسرية، كضيف دائم مع الفنانة ومقدمة البرامج هالة فاخر في برنامج "هالة مصرية"، في حلقات أيام السبت، والتي تذاع الساعة الرابعة مساءً على قناة "المحور".



وتتحدث البنا، خلال الحلقات عن مشكلات الحياة الأسرية والزوجية، والطرق السليمة لتربية الأولاد، وكيفية التخلص من الضغوط النفسية، ومتى تحتاج للجوء إلى طبيب نفسي.

