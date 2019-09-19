الجبير: الهجوم على بقيق وخريص اعتداء على العالم

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداء على المملكة العربية السعودية، وإنما يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.



وأضاف خلال سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، أن هذا الاعتداء امتدادًا لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفًا صارمًا تجاه سلوكيات إيران الإجرامية.



وأشار إلى أن التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين، وليس فقط على المنطقة.

