حقيقة عودة معز مسعود لشيرى عادل فى مهرجان الجونة

حضر المنتج والداعية معز مسعود، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في سابقة هي الأولى من نوعها.



وتسأل المشاركون عن سر حضورهم سويا وهل عادوا مرة أخرى أم لا، «الدستور» تواصلت مع معز مسعود أثناء دخوله ووجهت له سؤال صريح: "هل عدت لشيري؟"، ليرد وهو يسير بجانب شيري ويبتسم: "مش هريحكم".



فيما رفض الثنائي التسجيل مع الميديا المتواجدة أو الحديث مع الصحفيين.