حيلة محمد عبدالوهاب للاتصال بالتليفون حتى لا يتسرب الرقم

تميزت التليفونات قديمًا بشكل القرص الذي أصبح شبه متلاشي خلال الفترة الحالية، ومهما اختلف شكل التليفونات إلا أنها لا تكاد تخلو من لوحة للأرقام.



قرص التليفونات القديمة كان على شكل دائرة ولكي تطلب رقمًا كلن لا بد من لف الدائرة كاملة والتي كانت تأخذ وقتًا طويلًا حتى تكاد تجزم أن كل من يقف إلى جوارك يحفظ الرقم عن ظهر قلب بسبب بطء حركة الدائرة.



أما الفنان محمد عبدالوهاب، فكان يطلب الأرقام بسرعة قياسية وهو يتحدث ودون أن ينظر إلى قرص التليفون رغم ارتدائه نظارة طبية سميكة، وذلك حتى لا يستطيع أحد أن يلتقط الرقم أو يسجله.

