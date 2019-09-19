أحمد يوسف يكشف تكلفة وموعد إطلاق "مصر سات 2"

قال المهندس أحمد يوسف، مدير مركز التشغيل الفضائي بوكالة الفضاء المصرية، إن هناك منحة صينية لإنشاء مشروع إنشاء القمر الصناعي سات 2، والجديد في إطلاق هذا القمر أنه سيُجمع وسيتم اختباره داخل مصر، لافتَا إلى أن وكالة الفضاء المصرية بها مركز لتجميع وتصنيع الأقمار الصناعية متوسطة الحجم التي يصل وزنها لـ600 كيلو.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية DMC، أن مصر سات 2 ليس أول تعاون بين مصر والصين بل ثاني تعاون، بينما كان أول تعاون هو إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بمنحة من دولة الصين، وتم الانتهاء من هذا المبنى بنسبة تتعدى الـ 80%، لافتًا إلى أنه قبل إطلاق القمر سيكون هذا المركز جاهز لتجميع واختبار مصر سات 2.



وأوضح أن هذا القمر هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أهميته في المساعدة في تدريب الكوادر المصرية على إنشاء الأقمار الصناعية، وسيتم إطلاق هذا القمر في بداية 2021.

