تسمم سيدتين بإحدى مطاعم دمياط الجديدة

تعرض سيدتين لحالة تسمم عقب تناولهم وجبة كباب وكفتة بإحدى المطاعم بشارع الكفراوي، في مدينة دمياط الجديدة، بمحافظة دمياط، اليوم الخميس.



وتلقى قسم شرطة دمياط الجديدة، بلاغًا يفيد بتسمم سيدتين، عقب تناولهم وجبات كباب وكفتة، في إحدى المطاعم بمدينة دمياط الجديدة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5315 لسنة 2019 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة.



وعلى الفور انتقلت مباحث التموين، بالتنسيق مع الطب البيطري إلى المطعم موضع البلاغ، وتبين سلامة اللحوم، عدا كمية من اللحم المفروم بدون بيانات تدل على تاريخ الصلاحية وتم تحريزها، وجاري عرض المحضر على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.